Для нового жилого корпуса ярославского театрального института энергетики установили трансформаторную подстанцию

Новый жилой корпус Ярославского театрального института рассчитан на 200 студентов. ФОТО: ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» обеспечил электроэнергией новый жилой корпус Ярославского государственного театрального института, сообщили в пресс-службе.

Шестиэтажное здание рассчитано на 200 студентов. Помимо жилых комнат в нем разместятся зал для спортивных занятий, хореографический класс, а также помещения для самостоятельных занятий и отдыха, буфет, обеденный зал на 20 мест, медкабинет. Здание оборудуют для маломобильных групп.

Для технологического присоединения энергетики выполнили комплекс мероприятий: установили дополнительную трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами мощностью 2 х 400 кВА, провели реконструкцию имеющейся трансформаторной подстанции, построили участки кабельных линий, организовали систему учета.

- Чтобы обеспечить возможность эксплуатации здания с учетом современных норм, объекту предоставлена вторая категория надежности. В случае технологического нарушения на одной линии, напряжение будет автоматически подано по резервной, – уточнил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.