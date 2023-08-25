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НовостиОбщество25 августа 2023 10:05

В школе имени Ивана Ткаченко в Ярославле отремонтируют часть фасада

В ярославской школе №9 до 1 сентября приведут в порядок фасад
Полина Вачнадзе
В школе №9 Ярославля отремонтируют часть фасада.

В школе №9 Ярославля отремонтируют часть фасада.

Фото: Мэрия Ярославля

В школе №9 Ярославля, которая носит имя хоккеиста Ивана Ткаченко, отремонтируют часть фасада. Эти работы будут завершены до 1 сентября. А в следующем году в учебном заведении планируют обновить кровлю.

- Считаю, что школа с таким именем должна выглядеть достойно. Средства для обновления крыши заложим в бюджете на 2024-й год, отремонтируем тогда же, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Также мэр города и областные депутаты посетили школу №74. В этом году здесь заменили окна и сделали ремонт в коридорах. За счет компенсации коммунальных платежей от поставщиков питания было закуплено оборудование в столовую.