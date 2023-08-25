Синоптики рассказали, какой будет погода в Ярославле 1 сентября

1 сентября в Ярославле будет малооблачная погода. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последняя неделя лета, по прогнозам синоптиков Центра «Фобос», будет преимущественно теплой и солнечной.

В понедельник и вторник, 28 и 29 августа, днем ожидается +16..+18 градусов, малооблачно, без дождей и сильных ветров. А вот ночью в понедельник похолодает до +11..+13, во вторник ночью будет всего +3..+5.

В среду, 30 августа, ночью +6..+8, днем потеплеет до +19..+21.

31 августа, в четверг, ожидается небольшой дождь, днем температура воздуха поднимется до +22..+24.

В День знаний, 1 сентября, в Ярославле будет малооблачная погода. Днем +22 градуса, дождей синоптики не прогнозируют.