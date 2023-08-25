Жителя Рыбинска, насмерть сбившего двух мальчиков на Волжской набережной, посадили на 10 лет

Суд в Рыбинске вынес приговор водителю, который в апреле этого года насмерть сбил двух мальчиков. ФОТО: Ярославский областной суд

Суд в Рыбинске вынес приговор 29-летнему Ивану Огурцову, который в апреле этого года насмерть сбил двух мальчиков – двоюродных братьев 8 и 10 лет.

- Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии-поселении и лишение права управления транспортными средствами на срок 2 года и 10 месяцев, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Как пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда, лицам, которые совершили преступления по неосторожности и ранее не привлекавшимся к уголовной ответственности, отбывание наказания назначается в колониях-поселениях.

Также в пользу родственников погибших детей с Огурцова взыскана компенсация морального вреда – 7 миллионов 300 тысяч рублей.

ДТП на Волжской набережной в Рыбинске произошло вечером 9 апреля. Пьяный Иван Огурцов сел за руль своего «Форда», не справился с управлением и выехал на тротуар. В это время по тротуару на самокате и велосипеде ехали двоюродные братья, мала одного из них шла позади. Оба мальчика попали под колеса иномарки. Поняв, что он натворил, водитель с места аварии скрылся, но уже через пару километров был остановлен очевидцами ДТП.

8-летний ребенок скончался сразу же, его 10-летний брат умер по дороге в больницу.

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