В Рыбинске планируют восстановить речной вокзал-дебаркадер

Строительство причалов привлечет в Рыбинск большое количество водных туристов. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске планируют восстановить вокзал-дебаркадер. Двухэтажный деревянный причал, достопримечательность города и единственный на тот момент действующий плавучий речной вокзал подобного рода, сгорел в 2011 году. Городские власти пообещали, что новый дебаркадер будет в той же цветовой гамме, что и утраченный.

- Начать решать этот вопрос планируем уже в 2024 году, рассчитывая на поддержку областного правительства,- сообщили на совете по туризму Рыбинска.

Также планируется построить еще один причал, но для маломерных судов. Он может появиться на левом берегу.

- Такие перемены позволят привлекать в город гораздо больше водных туристов. Не секрет, что сейчас из-за перегруженности причальной стенки мимо Рыбинска проходит достаточное количество теплоходов, город теряет потенциальных гостей, - сказал заместитель главы по городскому хозяйству Иван Дубино.