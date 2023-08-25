В Ярославской области продают «Тутаевскую ПГУ»

"Тутаевскую ПГУ" продают за 2,8 миллиарда рублей. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области накануне начала отопительного сезона на сайте бесплатных объявлений разместили сообщение о продаже «Тутаевской ПГУ». Объект площадью в 8 702 квадратных метра оценили в 2,8 миллиарда рублей.

В состав лота вошли котельное оборудование, газовые и тепловые сети, обслуживающие транспортные средства, права аренды на земельные участки, на движимое и недвижимое имущество. Продавец уточняет, что часть имущества находится в залоге у конкурсного кредитора.

- В основу работы станции заложены самые современные и передовые циклы выработки электроэнергии парогазовый и когенерационный, с одновременным производством тепловой и электрической энергии. Преимущества ПГУ: высокое качестве энергоснабжения потребителей, более эффективном использовании топлива, экологичности и экономичности эксплуатации, простоте и эффективности в обслуживании, - говорится в объявлении.