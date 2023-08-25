В Ярославле пьяный мужчина упал под трамвай

Ярославец оказался под вагоном трамвая. Скриншот с видео, группа "Ярославский телеграф | Ять" ВКонтакте

Вечером 24 августа в Ленинском районе Ярославля встали трамваи. Под колесом одного из них оказался пьяный мужчина, внешне похожий на человека без определенного места жительства. ЧП произошло на остановке «Улица Белинского», у рынка.

- Мужчина был пьян и его не хотели впускать в трамвай, закрыв перед ним двери. В результате чего, тот зацепился за дверь и упал под трамвай, возможно, получив травму руки. Говорят, на руке была кровь, - рассказывают очевидцы в группе «Ярославль LIVE».

Ярославцы помогли мужчине выбраться из-под вагона и посадили на лавочку на остановке. Когда у пострадавшего спросили, что произошло, он не слишком уверенно ответил «трамвай меня переехал».