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НовостиОбщество24 августа 2023 13:39

В Рыбинске на ремонт улицы Целинной потратят 35 миллионов рублей

Подрядчик приступил к снятию старого асфальта
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске на ремонт улицы Целинной потратят 35 миллионов рублей

В Рыбинске на ремонт улицы Целинной потратят 35 миллионов рублей

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске начался ремонт на улице Ценлинной. Подрядчик приступил к снятию старого асфальта. Для того, чтобы не затруднять проезд машинам, работы будут вестись и днем, и ночью. Завершить ремонт планируется до 16 октября, потратят на него 35 миллионов рублей.

— Стараемся вести работы быстро и оперативно, понимая степень загруженности дороги в период ремонта волжского моста, — рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Иван Дубино. — На этом участке будет уложено более 11,5 тысяч квадратных метров асфальта, второй слой – ЩМА.