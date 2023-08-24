В Ярославле состоятся встречи глав районов с местными жителями Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ярославле состоятся встречи глав районов с местными жителями. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Публикуем график мероприятий.

Встреча с главой Красноперекопского и Фрунзенского районов Андреем Удальцовым состоится сегодня, 24 августа, 17:30 в ДК «Нефтяник» - Московский проспект, 92.

Встреча с главой Заволжского района Андреем Мамонтовым пройдет 28 августа в 17 часов в ДК «Гамма» - улица Спартаковская, 7.

Встреча с главой Кировского и Ленинского районов Алексеем Соковым будет 30 августа в 18 часов в ДК имени А.М. Добрынина - проспект Ленина, 24А.

Встреча с главой Дзержинского района Екатериной Мусиновой пройдет 31 августа в 17 часов в администрации Дзержинского района - Ленинградский проспект, 50.