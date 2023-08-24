25 августа в Ярославской области пройдет день бесплатной юридической помощи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завтра, 25 августа, в Ярославской области пройдет день бесплатной юридической помощи. Жители региона смогут получить помощь юристов и адвокатов.

Прием начнется с 09:00 и продлится до 17:00. Посетителей ждут в общественных приемных губернатора по адресам:

– Большесельский район, Большое Село, пл.Советская,5, каб.25;

– Борисоглебский район, Борисоглебский, ул.Транспортная,1, каб.3;

– Брейтовский район, Брейтово, пл.Советская,1, каб.20;

– Гаврилов-Ямский район, Гаврилов-Ям, ул.Советская, 39, кабинет директора МБУДО «Детская школа искусств»;

– Даниловский район, Данилов, пл.Соборная,14а, каб.3;

– Любимский район, Любим, ул.Трефолева,10;

– Мышкинский район, Мышкин, ул.Никольская,18, методический кабинет Опочининской библиотеки;

– Некоузский район, Новый Некоуз, ул.Советская,23, каб.38;

– Некрасовский район, Некрасовское, ул.Мира, 6 (Некрасовская центральная библиотека);

– Первомайский район, Пречистое, ул.Ярославская, 90, кабинет районного совета ветеранов;

– Переславль-Залесский, ул.Советская,5;

– Пошехонский район, Пошехонье, пл.Свободы,9, каб.218;

– Ростовский район, Ростов, пл.Советская,15;

– Рыбинск и Рыбинский район, Рыбинск, ул.Чкалова,89, каб.227;

– Тутаевский район, Тутаев, ул.Романовская,35, каб.6;

– Угличский район, Углич, Успенская площадь,2, каб.101;

– Ярославль и Ярославский район, Ярославль, ул.Трефолева,20г;

– Ярославль (Дзержинский район), Ленинградский пр.,50, каб.108;

– Ярославль (Заволжский район), пр.Авиаторов,74а, каб.6;

– Ярославль (Фрунзенский и Красноперекопский районы), Московский пр.,107, каб.335а;

– левобережная часть Тутаева, ул.Ушакова,64а.