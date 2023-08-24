В Ярославле хоккеисты «Локомотива» встретятся со своими болельщиками Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле хоккейный клуб «Локомотив» встретится со своими болельщиками.

Хоккеисты организуют для всех желающих автограф-сессию, конкурсную программу, а также открытую тренировку с элементами мастер-шоу. Встреча пройдет 27 августа в «Арене-2000», начало – в 13 часов.

- Напомним, что 3 сентября состоится первый домашний матч ярославской команды в регулярном чемпионате. С нашими ребятами сразятся спортсмены из нижегородского «Торпедо», - рассказали в правительстве Ярославской области.