Омбудсмены помогли женам ярославских военных найти своих мужей

Двух пропавших военных из Ярославской области нашли в госпитале. Фото: Иван МАКЕЕВ

К Уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину 10 дней назад обратились жены двоих участников СВО. Мужчины заключили контракты с Минобороны и отправились на службу.

- Жены рассказали, что их родные находились в Запорожской области. Раньше супруги иногда звонили, также можно было связаться с замполитом части. Но около недели ни от кого не было ни звонков, ни ответов на сообщения. Женщины узнали, что после очередной боевой операции их мужья не были обнаружены ни среди погибших, ни среди раненых, - рассказали в аппарате ярославского уполномоченного.

К поиску пропавших Сергей Бабуркин попросил подключиться федерального омбудсмена Татьяну Москалькову. И буквально день назад стало известно, что жители Ярославской области находятся в госпитале. Они были ранены, но эти ранения не представляют угрозу для жизни.