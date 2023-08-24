В Ярославле на Полушкиной роще в ДТП пострадали три человека. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Ярославской области

В Ярославле сегодня, 24 августа, примерно в 10 часов на улице Полушкина роща произошло ДТП. В районе дома №9Б столкнулись две легковушки – «ВАЗ-2110» и «Рейндж Ровер».

В аварии пострадали три человека, которые находились в «ВАЗе»: 28-летний водитель, и два пассажира – мужчины 23 и 25 лет.

- На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Ярославской области.