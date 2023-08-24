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НовостиПроисшествия24 августа 2023 10:33

В Ярославле убийцу таксиста отправили на принудительное лечение

Невменяемый ярославец 11 раз ударил водителя такси охотничьим ножом
Полина Вачнадзе
Убийцу ярославского таксиста отправили на принудительное лечение.

Убийцу ярославского таксиста отправили на принудительное лечение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дзержинский районный суд вынес решение по уголовному делу об убийстве таксиста в Ярославле.

Преступление было совершено вечером 2 марта на улице Труфанова. 33-летний ярославец напал на водителя такси и 11 раз ударил его ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

- 24 августа суд признал жителя Ярославля, совершившим в состоянии невменяемости запрещенное уголовным законом общественно-опасное деяние, подпадающее по признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Убийство», - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Убийцу отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Постановление суда в законную силу еще не вступило.