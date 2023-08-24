В Ярославле убийцу таксиста отправили на принудительное лечение

Убийцу ярославского таксиста отправили на принудительное лечение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дзержинский районный суд вынес решение по уголовному делу об убийстве таксиста в Ярославле.

Преступление было совершено вечером 2 марта на улице Труфанова. 33-летний ярославец напал на водителя такси и 11 раз ударил его ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

- 24 августа суд признал жителя Ярославля, совершившим в состоянии невменяемости запрещенное уголовным законом общественно-опасное деяние, подпадающее по признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Убийство», - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Убийцу отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Постановление суда в законную силу еще не вступило.