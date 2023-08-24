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НовостиОбщество24 августа 2023 10:15

Троих кубинцев, которые задержались в Ярославле, депортировали на родину

Туристов с просроченными визами депортировали из Ярославля в солнечную Кубу
Полина Вачнадзе
Ярославские приставы отправили на родину троих задержавшихся в России туристов. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Ярославские приставы отправили на родину троих задержавшихся в России туристов. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Ярославские приставы отправили на родину, в солнечную Кубу, троих задержавшихся в России туристов.

Молодые люди приехали в Ярославль в 2022 году, и им так понравился город, что они решили остаться. Несмотря на то, что срок действия визы уже исток.

- За нарушение правил пребывания в Российской Федерации бывшие туристы были задержаны. По решению суда они должны были покинуть территорию РФ, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

24 августа приставы исполнили судебное решение. Нелегалов, которые до этого находились в центре временного содержания иностранцев, проводили до государственной границы. Приставы проконтролировали, чтобы они сели на рейс до Кубы.