Троих кубинцев, которые задержались в Ярославле, депортировали на родину

Ярославские приставы отправили на родину троих задержавшихся в России туристов. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Ярославские приставы отправили на родину, в солнечную Кубу, троих задержавшихся в России туристов.

Молодые люди приехали в Ярославль в 2022 году, и им так понравился город, что они решили остаться. Несмотря на то, что срок действия визы уже исток.

- За нарушение правил пребывания в Российской Федерации бывшие туристы были задержаны. По решению суда они должны были покинуть территорию РФ, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

24 августа приставы исполнили судебное решение. Нелегалов, которые до этого находились в центре временного содержания иностранцев, проводили до государственной границы. Приставы проконтролировали, чтобы они сели на рейс до Кубы.