В Рыбинске на базе бывшего полиграфзавода создадут технопарк для бизнеса

Часть бывшего полиграфзавода в Рыбинске выкупил инвестор. Фото: Администрация Рыбинска

Часть бывшего полиграфзавода в Рыбинске, а именно механические и сборочные цеха, инженерный корпус и административные здания, выкупил инвестор. На бывшей промышленной площадке он намерен создать современный технопарк для развития малого и среднего бизнеса. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал глава города Дмитрий Рудаков.

- Работа началась в июне. Первым этапом инвестор намерен восстановить административные здания, которые сегодня в очень плохом состоянии. Уже заказан проект капитального ремонта. Будут заменены инженерные коммуникации, отремонтирована кровля, деревянные межэтажные перекрытия, внутренняя отделка будет выполнена из современных материалов. В планах - благоустройство и восстановление парковой зоны завода, - сообщил Дмитрий Рудаков.

Новый собственник намерен разместить на территории технопарка свое производство и предоставить места для работы другим промышленным компаниями. Какие инвестиционные проекты планируют разместить на месте старых промышленных зон, глава города обещал рассказать позднее.