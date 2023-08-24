В Ярославле автобус без водителя врезался в машину

24 августа на улице Свободы в Ярославле произошло ДТП с желтым автобусом. Скриншот с видео, группа "Подслушано у водителей | Ярославль" Вконтакте

Поздно вечером 24 августа на улице Свободы в Ярославле произошло ДТП с желтым автобусом.

- Водитель не поставил транспортное средство на ручной тормоз и ушел попить кофе в остановки «Полиграфкомбинат» в сторону центра. Автобус поехал назад и на встречке врезался в «Хонду», - рассказали очевидцы аварии в группе «Подслушано у водителей» ВКонтакте.

Так ли это было на самом деле, установят сотрудники Госавтоинспекции.

Похожее ДТП произошло в Ярославле в конце июня. Автобус поехал, а водитель пытался вручную его остановить.