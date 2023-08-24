Ярославская клиника проводит бесплатную стерилизацию бездомных животных

Ярославская ветеринарная клиника проводит бесплатную стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ярославская ветеринарная клиника «Миллион друзей» проводит бесплатную стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Акция продлится до 31 декабря 2023 года. Но если лимит закончится раньше, то и акция завершится досрочно.

Стерилизация - это самый гуманный способ решения проблемы бездомных животных, а вакцинация - способ предотвращения инфекционных заболеваний, - говорят организаторы.

Бесплатную вакцинацию и стерилизацию бездомных кошек и собак делают по двум адресам:

- Ярославль, улица Папанина, 5а;

- Ярославль, улица Лисицына, 38.

Акция проводится благотворительным фондом «Жизнь дана на добрые дела», при поддержке Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества.

Мне не жалко людей…

Мне не жалко людей, я жалею собак,

Голодающих на вокзалах;

Я жалею котят, что сидят в коробкАх

Под подъездом и в темных подвалах.

Они здесь появляются с чьей-то вины,

Но не Вашей. Вы верите в это?

Те щенки и котята кому-то нужны?

И опять мой вопрос без ответа…

«Мой кошак — он мужик! Да ну как я могу

Ему "яйца" отрезать бессовестно?»;

«Моя киса опять, как больная кричит,

Отпущу погулять - успокоится!»

Каждый день, каждый час все приходят ко мне:

«Ну-ка, дайте таблетку от течки!»

«Так кастрируйте их!» - говорю, а в ответ:

"Да Вы что! Это ж бесчеловечно!"

Те щенки и котята, которых, увы,

Ваш питомец родит "для здоровья"

Голодая, замерзнув, умрут от чумы

И от прочих болезней бездомных.

"Надоел мне мой пес! Он рычит, он скулит!

Есть укол, чтоб уснул он навеки?"

Если б я и могла, Вам вколола б укол

Лишь один. Чтобы стать Человеком!

Автор: Арина Каретникова-Белобородова