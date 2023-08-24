Ярославская клиника проводит бесплатную стерилизацию бездомных животных

Ярославская ветеринарная клиника проводит бесплатную стерилизацию и вакцинацию бездомных животных.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Ярославская ветеринарная клиника «Миллион друзей» проводит бесплатную стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Акция продлится до 31 декабря 2023 года. Но если лимит закончится раньше, то и акция завершится досрочно.
Стерилизация - это самый гуманный способ решения проблемы бездомных животных, а вакцинация - способ предотвращения инфекционных заболеваний, - говорят организаторы.
Бесплатную вакцинацию и стерилизацию бездомных кошек и собак делают по двум адресам:
- Ярославль, улица Папанина, 5а;
- Ярославль, улица Лисицына, 38.
Акция проводится благотворительным фондом «Жизнь дана на добрые дела», при поддержке Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества.
Мне не жалко людей…
Мне не жалко людей, я жалею собак,
Голодающих на вокзалах;
Я жалею котят, что сидят в коробкАх
Под подъездом и в темных подвалах.
Они здесь появляются с чьей-то вины,
Но не Вашей. Вы верите в это?
Те щенки и котята кому-то нужны?
И опять мой вопрос без ответа…
«Мой кошак — он мужик! Да ну как я могу
Ему "яйца" отрезать бессовестно?»;
«Моя киса опять, как больная кричит,
Отпущу погулять - успокоится!»
Каждый день, каждый час все приходят ко мне:
«Ну-ка, дайте таблетку от течки!»
«Так кастрируйте их!» - говорю, а в ответ:
"Да Вы что! Это ж бесчеловечно!"
Те щенки и котята, которых, увы,
Ваш питомец родит "для здоровья"
Голодая, замерзнув, умрут от чумы
И от прочих болезней бездомных.
"Надоел мне мой пес! Он рычит, он скулит!
Есть укол, чтоб уснул он навеки?"
Если б я и могла, Вам вколола б укол
Лишь один. Чтобы стать Человеком!
Автор: Арина Каретникова-Белобородова