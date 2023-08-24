В Ярославскую область поступила первая партия вакцин от гриппа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославскую область поступила первая партия вакцин от гриппа. Об этом сообщил директор регионального департамента здравоохранения Сергей Луганский. Привезли две вакцины: привиться взрослым можно «Совигриппом», а тем, кто входит в группу риска «Ультрикс Квадри».

- Что касается детей, то сейчас преимущественно начнем прививать детей дошкольного и младшего школьного возраста, а так же входящих в группу риска вакциной «Ультрикс», - рассказал Сергей Луганский. - Обе вакцины хорошо нам известны, ежегодно их применяем. Обе отлично себя зарекомендовали. Напомню, иммунитет и выработка антител против вируса гриппа происходит через 2 недели после вакцинации.