В Рыбинске ссора приятелей закончилась тяжелыми травмами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Рыбинске полиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ранее на улице Кирова между двумя мужчинами, которые до этого выпивали, завязался конфликт. Словами его разрешить не получилось и в ход пошли кулаки – 26-летний молодой человек ударил 30-летнего знакомого. Последний потерял равновесие, упал и ударился головой об асфальт. Он получил тяжкий вред здоровью.

- Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в УМВД России по Ярославской области.