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НовостиПроисшествия24 августа 2023 7:09

В Переславском районе в ДТП с легковушкой погиб мужчина

В Переславском районе в аварии скончался водитель иномарки
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Переславском районе в ДТП с легковушкой погиб мужчина

В Переславском районе в ДТП с легковушкой погиб мужчина

Фото: УМВД по Ярославской области

В Переславском районе вчера, 23 августа, примерно в 19:30 в селе Дмитриевское произошло смертельное ДТП.

Легковушка «Шевроле Нива», за рулем которой находился 44-летний водитель, опрокинулась на проезжей части. Мужчина скончался на месте.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада СМП. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.