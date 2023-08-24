В Переславском районе в ДТП с легковушкой погиб мужчина Фото: УМВД по Ярославской области

В Переславском районе вчера, 23 августа, примерно в 19:30 в селе Дмитриевское произошло смертельное ДТП.

Легковушка «Шевроле Нива», за рулем которой находился 44-летний водитель, опрокинулась на проезжей части. Мужчина скончался на месте.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада СМП. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.