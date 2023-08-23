В ярославском лагере «Иволга» прошла акция «Каникулы с Общественным советом» Фото: УМВД по Ярославской области

В ярославском лагере «Иволга» прошла акция «Каникулы с Общественным советом».

Сотрудники полиции организовали для детей мероприятие с членом Общественного совета при УМВД России по Ярославской области, художником-педагогом, членом Союза художников России Владимиром Реутовым.

- Владимир Михайлович привез с собой выставку детских рисунков, на примере которых рассказал основные правила соблюдения пропорций, цветовые и световые приемы написания картин. В ходе общения с ребятами художник затронул тему бережного отношения к природе, животным, взаимного уважения, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Для присутствующих детей проведен мастер-класс по изготовлению летних кепочек. Подготовленные формы ребята разрисовали яркими, пышными цветами под чутким руководством художника.