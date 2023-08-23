В Ярославле ищут 21-летнюю девушку

Приметы пропавшей. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле ищут 21-летнеюю Анжелику Тулупову. Она ушла из дома в Ленинском районе города 22 августа.

Приметы пропавшей: на вид 20-21 год, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, рыжие волосы и серо-голубые глаза.

Анжелика была одета в малиновую панаму, бежевую толстовку с капюшоном, темные штаны и черные кроссовки. С собой у девушки была черная сумка.

Местная жительница может нуждаться в медицинской помощи.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - отметили в поисково-спасательном отряде.