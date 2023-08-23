В Рыбинске на месте полиграфзавода создадут технопарк. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске на месте бывшего полиграфзавода создадут технопарк. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков. Две трети промышленной площадки выкупило предприятие «Стройгазинжиниринг». Это бывшие механические и сборочные цеха, инженерный корпус и административные здания.

- Работа началась в июне. Первым этапом инвестор намерен восстановить административные здания, которые сегодня в очень плохом состоянии. Уже заказан проект капитального ремонта, - рассказал Дмитрий Рудаков. - Будут заменены инженерные коммуникации, отремонтирована кровля, деревянные межэтажные перекрытия, внутренняя отделка будет выполнена из современных материалов. В планах - благоустройство и восстановление парковой зоны завода.