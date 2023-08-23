Александру Сорокину было 66 лет. ФОТО: страница Михаила Боровицкого ВКонтакте

В Ярославской области ушел из жизни глава поселка Пречистое Александр Сорокин. Ему было 66 лет. Об этом сообщил председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий. Александр всю жизнь занимался работой в селе, посвятив этому всего себя.

- В 1974 году окончил СПТУ № 4 по специальности тракторист-машинист 3 класса. После службы в армии в 1978 году устроился на работу в качестве водителя в совхоз «Захарьино». В 2001 году стал председателем СПК «Соть». В 2009 году Александр Константинович был избран главой Пречистого, - рассказал Михаил Боровицкий. - Глубочайшие соболезнования родным и близким. Вечная память.