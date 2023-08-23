В Переславле двое мужчин угнали чужую машину, а потом бросили ее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Переславле полиция расследует уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ранее двое мужчин угнали автомобиль «ВАЗ-2106», чтобы покататься, а после – бросили машину. Злоумышленников быстро нашли правоохранительные органы. Угонщики признались в содеянном.

- В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.