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НовостиПроисшествия23 августа 2023 11:14

В Переславле двое мужчин угнали чужую машину, а потом бросили ее

В Переславле полиция поймала угонщиков чужого автомобиля
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Переславле двое мужчин угнали чужую машину, а потом бросили ее

В Переславле двое мужчин угнали чужую машину, а потом бросили ее

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Переславле полиция расследует уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ранее двое мужчин угнали автомобиль «ВАЗ-2106», чтобы покататься, а после – бросили машину. Злоумышленников быстро нашли правоохранительные органы. Угонщики признались в содеянном.

- В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.