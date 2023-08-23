Центр Ярославля перекроют во время полумарафона «Золотое кольцо»

Ограничение будет действовать 3 сентября Фото: Мэрия Ярославля

Центр Ярославля перекроют во время спортивного полумарафона «Золотое кольцо».

Ограничение будет действовать 3 сентября с 6 до 17 часов на следующих участках улиц: Которосльная набережная (верхний и нижний ярус), Волжская набережная (верхний и нижний ярус), Пятницкий съезд, Флотский спуск Победы, Красный съезд, Суркова, Первомайская, Первомайский переулок, Трефолева, Максимова, Кедрова, Советская, Советская площадь, Народный переулок, Советский переулок, Волжский спуск, Андропова, Кирова, Нахимсона, площадь Челюскинцев, Революционная, Почтовая, Подзеленье.

- Также, в районе проведения спортивных мероприятий с 19 часов 2 сентября до 17 часов 3 сентября вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили в мэрии Ярославля.