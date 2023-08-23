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НовостиОбщество23 августа 2023 9:59

Мэр Ярославля встретился с жителями Кировского и Ленинского районов

Большая часть вопросов касалась сферы ЖКХ
Анастасия ГОЛУБЕВА
Мэр Ярославля встретился с жителями Кировского и Ленинского районов. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

Мэр Ярославля встретился с жителями Кировского и Ленинского районов. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

Мэр Ярославля Артем Молчанов вчера, 22 августа, встретился с жителями Кировского и Ленинского районов. На выездную встречу также отправились заместители и руководители подведомственных учреждений мэрии.

- Большая часть вопросов касалась сферы ЖКХ. Жители интересовались, как попасть в программу «Наши дворы» и благоустроить территорию вокруг своих домов, а также спрашивали про ремонт дорог и подъездов к социально значимым учреждениям, - сообщил Артем Молчанов.

В ближайшие две недели встречи также пройдут с жителями Заволжского, Красноперекопского и Фрунзенского районов.