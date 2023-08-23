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НовостиОбщество23 августа 2023 8:49

Волжский мост в Рыбинске закроют для проезда транспорта на семь ночей

Движение по мосту в Рыбинске перекроют с 27 августа по 2 сентября
Полина Вачнадзе
Волжский мост в Рыбинске закроют для проезда транспорта на семь ночей.

Волжский мост в Рыбинске закроют для проезда транспорта на семь ночей.

Фото: Администрация Рыбинска

Волжский мост в Рыбинске закроют для проезда транспорта на семь ночей. Ограничения будут действовать с 27 августа по 2 сентября с 00:10 до 05:00.

- В 5 утра движение транспортных средств по мосту будет возобновляться. Пешеходное движение по тротуару останется открытым, - уточнили в администрации Рыбинска.

У компании «ЕКС», которая занимается ремонтом Волжского моста, запланированы работы на седьмом пролетном строении – демонтаж плиты строения и монтаж основных металлоконструкций, а также бетонирование опорных площадок в пролетах №5 и №6.