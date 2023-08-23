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НовостиОбщество23 августа 2023 8:19

В Данилове Ярославской области простятся с рядовым, погибшим на СВО

Прощание с погибшим на СВО Вадимом Харуновым пройдет в Данилове 25 августа
Полина Вачнадзе
В Данилове Ярославской области 25 августа простятся с военнослужащим Вадимом Харуновым.

В Данилове Ярославской области 25 августа простятся с военнослужащим Вадимом Харуновым.

Фото: Правительство Ярославской области

В Данилове Ярославской области в пятницу, 25 августа, простятся с военнослужащим Вадимом Харуновым.

- Траурный митинг состоится в Доме детского творчества на улице Заводской. Начало в 09:30. После отпевания в Николаевской церкви рядового похоронят на кладбище деревни Востриково, - сообщили в правительстве региона.

Вадим Харунов был мобилизован в сентябре прошлого года. Он служил водителем отделения заграждения мотострелкового батальона.

Семья бойца получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области.