В Данилове Ярославской области простятся с рядовым, погибшим на СВО

В Данилове Ярославской области 25 августа простятся с военнослужащим Вадимом Харуновым. Фото: Правительство Ярославской области

В Данилове Ярославской области в пятницу, 25 августа, простятся с военнослужащим Вадимом Харуновым.

- Траурный митинг состоится в Доме детского творчества на улице Заводской. Начало в 09:30. После отпевания в Николаевской церкви рядового похоронят на кладбище деревни Востриково, - сообщили в правительстве региона.

Вадим Харунов был мобилизован в сентябре прошлого года. Он служил водителем отделения заграждения мотострелкового батальона.

Семья бойца получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области.