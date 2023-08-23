Прокуратура Ярославской области обжалует отмену ареста бывшей главе дептранса

Прокуратура Ярославской области обжалует решение суда об освобождении Татьяны Черемных из-под стражи. ФОТО: страница Татьяны Черемных ВКонтакте

Прокуратура Ярославской области обжалует решение Фрунзенского районного суда. 21 августа экс-руководитель регионального департамента транспорта Татьяна Черемных, которая обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, была освобождена из-под стражи в зале суда. Ей и другим фигурантом резонансного уголовного дела изменена мера пресечения на запрет определенных действий.

- На обвиняемых возложена обязанность своевременно являться по вызовам следователя, прокурора и суда, а также соблюдать ряд запретов. Обвиняемым запрещено без разрешения изменять место жительства, выезжать за пределы муниципального образования, в котором они проживают, общаться с участниками по уголовному делу, общаться об обстоятельствах расследования и рассмотрения уголовного дела с иными лицами, в том числе с представителями СМИ, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Прокуратура сочла постановление суда незаконным и необоснованным, в связи с чем в Ярославский областной суд направлено апелляционное постановление.