В Ярославской области вводят режим повышенной готовности

В Ярославской области накануне Дня знаний введут режим повышенной готовности. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославской области накануне Дня знаний, 1 сентября, введут режим повышенной готовности. Действовать он будет до окончания выборов, то есть, до 10 сентября.

- Необходимо усилить меры безопасности. Прошу правоохранительные органы взять под особый контроль охрану порядка вблизи образовательных организаций, в общественных местах и, конечно, на объектах инфраструктуры, - сказал губернатор региона Михаил Евраев. – Руководителей образовательных организаций в первую очередь прошу уделить внимание целостности ограждений, наличию электронных ключей и видеонаблюдения, увеличению количества тревожных кнопок. Это норма.

29 августа в образовательных учреждениях области пройдут учения по безопасности и рейды по выявлению бесхозного транспорта рядом со школами.