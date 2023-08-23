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НовостиОбщество23 августа 2023 6:02

В Ярославской области вводят режим повышенной готовности

В Ярославской области с 31 августа по 10 сентября будет действовать режим повышенной готовности
Полина Вачнадзе
В Ярославской области накануне Дня знаний введут режим повышенной готовности.

В Ярославской области накануне Дня знаний введут режим повышенной готовности.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославской области накануне Дня знаний, 1 сентября, введут режим повышенной готовности. Действовать он будет до окончания выборов, то есть, до 10 сентября.

- Необходимо усилить меры безопасности. Прошу правоохранительные органы взять под особый контроль охрану порядка вблизи образовательных организаций, в общественных местах и, конечно, на объектах инфраструктуры, - сказал губернатор региона Михаил Евраев. – Руководителей образовательных организаций в первую очередь прошу уделить внимание целостности ограждений, наличию электронных ключей и видеонаблюдения, увеличению количества тревожных кнопок. Это норма.

29 августа в образовательных учреждениях области пройдут учения по безопасности и рейды по выявлению бесхозного транспорта рядом со школами.