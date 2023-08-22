В Ярославле автобусный маршрут №27 временно укоротят Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле автобусный маршрут №27 «ЯШЗ – Софийская церковь» временно укоротят из-за ремонтных работ в Савинском проезде. Там будут снимать асфальт и поэтому движение на участке придется закрыть.

- Работа муниципального автобусного маршрута № 27 «ЯШЗ — Софийская церковь» на период проведения работ организована в укороченном варианте от остановочного пункта «ЯШЗ» до остановочного пункта «3-я Союзная», - сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.