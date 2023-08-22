В Ярославле отмечают День государственного флага Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле отмечают День государственного флага. Первомайский бульвар стал праздничной площадкой. Церемония поднятия триколора прошла под гимн России. В ней приняли участие 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Пеймер и 20-летний участник СВО, кавалер ордена Мужества Никита Козлов.

- Для жителей и гостей города до вечера на бульваре будут открыты различные творческие, спортивные, просветительские площадки и мастер-классы, - рассказали в правительстве региона. - Кстати, сегодня в цвета триколора окрасится ярославская телебашня. Праздничная иллюминация будет включена с 20:30 до полуночи.