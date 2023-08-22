В Ярославле завершили ремонт эстакадной части Юбилейного моста Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле завершили ремонт эстакадной части Юбилейного моста. Сегодня, 22 августа, вечером по нему откроют движение. Схема заезда будет такая же, как и до ремонта.

- Здесь обновили защитный слой бетона, сделали гидроизоляцию и уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также отремонтировали деформационные швы и нанесли горизонтальную разметку. Работы завершены чуть раньше контрактных сроков, - сообщили в правительстве Ярославской области. - На следующий год рассматривается возможность проведение работ на противоположном участке — в сторону Москвы.