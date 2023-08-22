В Ярославской области 31 августа введут режим повышенной готовности Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области накануне Дня знаний, 31 августа, будет введен режим повышенной готовности. Он продлится до конца выборов, которые будут проходить с 8 по 10 сентября. Губернатор региона Михаил Евраев поручил исключить свободный вход на территории школ.

Учения по безопасности пройдут в школах 29 августа.

– В настоящее время обстановка стабильная, но в период с 31 августа по 10 сентября необходимо усилить меры безопасности. Прошу правоохранительные органы взять под особый контроль охрану порядка вблизи образовательных организаций, в общественных местах и, конечно, на объектах инфраструктуры, – сказал губернатор Михаил Евраев. – Руководителям образовательных организаций в очередной раз напоминаю о необходимости обеспечения защищенности объектов и в первую очередь прошу уделить внимание целостности ограждений, наличию электронных ключей и видеонаблюдения, увеличению количества тревожных кнопок. Это норма.