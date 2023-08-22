В Ярославле шестой день ищут 20-летнего молодого человека

Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле шестой день ищут 20-летнего Сергея Воробьева. Молодой человек ушел из дома 17 августа в Заволжском районе. С того момента родные ничего о нем не знают.

Приметы пропавшего: на вид 20-25 лет, рост 170-175 сантиметров, плотное телосложение.

Сергей был одет в синюю кофту, синие джинсы и белые кроссовки.

Парень может нуждаться в медицинской помощи.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - отметили в поисково-спасательном отряде.