В Ярославле следователи проверяют инцидент с аварийным домом, из которого не расселяют жителей

Дом в Кировском районе был признан аварийным еще в 2020 году Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле следователи проводят проверку по инциденту с аварийным домом в Кировском районе, из которого не расселяют жильцом.

Дом был признан непригодным для жилья еще три года назад – в 2020 году. Все здание в трещинах, стены разрушаются, а во время дождя в доме происходит настоящий потоп. Помимо этого, в помещениях постоянно влажно и пахнет сыростью.

- По указанию руководителя следственного управления СК России по Ярославской области А.П.Щурова по указанному факту организовано проведение доследственной проверки. Территориальным следственным отделом будут проведены все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.