В Тутаеве полиции пришлось применять оружие для поимки гонщика Фото: УМВД по Ярославской области

В Тутаеве 19 августа полиции пришлось применять оружие для поимки гонщика. Примерно в 23:45 у дома №15 по улице Терешкова 16-летний водитель ехал на машине «ВАЗ-2106» и не остановился по требованию сотрудников ДПС. За нарушителем вслед сразу же выехали инспекторы, требуя по громкоговорителю остановиться.

Гонщик, по всей видимости, делать этого не собирался, и тогда полиции пришлось применить табельное оружие – несколько выстрелов в воздух, а также по колесам автомобиля.

- В результате применения табельного оружия автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - В отношении водителя автомобиля «ВАЗ-2106», 16-летнего молодого человека, составлены административные протоколы по статьям «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства» и «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».