Эксперты оценили конкуренцию кандидатов и партий на выборах в Ярославскую облдуму

«Фонд исследования проблем демократии» выпустил доклад «Политическая конкуренция в избирательном цикле 2023 года: итоги выдвижения партий и кандидатов». В документе эксперты оценили уровень конкуренции на предстоящих выборах, тактики различных партий по выдвижению кандидатов, соотношение количества новых участников и опытных политиков.

Авторы доклада обозначили главные его тезисы и отметили, что среди участников выборного процесса сформировался единый патриотический консенсус. Политические партии при этом сохранили свою индивидуальность и возможность формулирования новых политических предложений.

В преддверии единого дня голосования особенности политической конкуренции на выборах в Ярославской области прокомментировали и региональные электоральные эксперты.

– Ярославская область традиционно демонстрирует высокий уровень политической конкуренции – рассказывает член регионального штаба общественного наблюдения на выборах, член Общественной палаты Ярославской области Антон Жуков. – Из 9 партий, выдвинувших своих кандидатов в Ярославскую областную думу, 7 в итоге зарегистрированы облизбиркомом и будут бороться за места в региональном парламенте. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Коммунисты России», «Новые Люди» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Все эти партии узнаваемые, состоявшиеся как в политическом пространстве региона, так и страны в целом, а значит, явных аутсайдеров среди них нет – каждая из них имеет шансы на представительство в областной думе.

Борьба за депутатские места уже вступила в свою активную фазу, отмечают ярославские общественники. Кандидатами вовсю используется наглядная агитация, многие из них участвуют во встречах с избирателями.

В условиях такого соперничества предельно важным является ведение чистой конкурентной борьбы и недопущение использования черных технологий, считает член Общественной палаты Ярославской области, декан факультета социально-политических наук Татьяна Акопова.

– Мы видим весьма красноречивые цифры по выборам в областную думу – пояснила Татьяна Сергеевна. – На 46 депутатских мест претендует 410 кандидатов. В среднем, это практически 9 человек на место, что уже дает очень широкий выбор нашим избирателям. В такой борьбе мы особенно тщательно отслеживаем законность всех выборных процессов как со стороны партий и кандидатов, так и Избирательной комиссии Ярославской области. Опыт предыдущих лет дает нам надежду на то, что и в этот раз все участники избирательного процесса пройдут свой путь честно, достойно и без нарушений.