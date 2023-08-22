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НовостиОбщество22 августа 2023 7:48

В Волжском парке Рыбинска ставят общественный туалет

Он заработает в ближайшие дни
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Волжском парке Рыбинска ставят общественный туалет. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Волжском парке Рыбинска ставят общественный туалет. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Волжском парке Рыбинска продолжается благоустройство. Сейчас там монтируют новый общественный туалет. Он должен заработать в ближайшие дни. На облагораживание парка планируют выделить еще 10 миллионов рублей. Эти деньги потратят на установку лавочек, урн и еще одного туалета.

- По контракту объект должны были сдать к 31 августа. Основной объем работ подрядчик выполнил почти на месяц раньше срока. С Дня города мы наслаждаемся красотой отремонтированной территории и в спокойном режиме завершаем благоустройство, - отметил глава города Дмитрий Рудаков.