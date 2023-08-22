В Ярославле зампред правительства Валерий Холодов покидает свой пост. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

В Ярославле заместитель председателя правительства Валерий Холодов покидает свой пост. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. За годы работы в сфере АПК и потребительского рынка Валерий принимал важные стратегические решения, а также часто работал непосредственно на объектах.

- Валерия Викторовича знают и крупные сельхозпроизводители, и владельцы небольших крестьянских хозяйств. Под его началом реализованы важные программы поддержки наших аграриев, продвижения ярославской продукции, обеспечения продовольственной безопасности региона, крупные инвестиционные проекты, - отметил Михаил Евраев.