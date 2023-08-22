Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 августа 2023 7:06

В Ярославле зампред правительства Валерий Холодов покидает свой пост

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле зампред правительства Валерий Холодов покидает свой пост. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

В Ярославле зампред правительства Валерий Холодов покидает свой пост. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

В Ярославле заместитель председателя правительства Валерий Холодов покидает свой пост. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. За годы работы в сфере АПК и потребительского рынка Валерий принимал важные стратегические решения, а также часто работал непосредственно на объектах.

- Валерия Викторовича знают и крупные сельхозпроизводители, и владельцы небольших крестьянских хозяйств. Под его началом реализованы важные программы поддержки наших аграриев, продвижения ярославской продукции, обеспечения продовольственной безопасности региона, крупные инвестиционные проекты, - отметил Михаил Евраев.