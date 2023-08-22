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НовостиОбщество22 августа 2023 6:29

В Рыбинске у завода обустроят автомобильную парковку на 140 мест

На строительство стоянки потратят 16 миллионов рублей
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске у завода обустроят автомобильную парковку на 140 мест

В Рыбинске у завода обустроят автомобильную парковку на 140 мест

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске для сотрудников завода ОДК «Сатурн» обустраивают автомобильную парковку на 140 мест. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков. Проект стоянки разработал сам завод. Планируется, что и у других предприятий будут свои парковки. Благодаря этому, от машин освободятся улицы.

- Территории, прилегающие к паркам и скверам, например возле НПФ «Старт» на бульваре 40 лет Победы, проработаем особенно тщательно с учетом интересов и горожан, и работников предприятия, - отметил Дмитрий Рудаков. - Направили заводам предложения о сотрудничестве. Заинтересованные могут разработать ПСД на ремонт проездов и парковочных площадок и обратиться за поддержкой к городу.