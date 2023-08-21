В Ярославле бывшего директора дептранса освободили из-под стражи. ФОТО: страница Татьяны Черемных ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 21 августа, бывшего директора департамента транспорта Татьяну Черемных освободили из-под стражи в зале суда. Меру пресечения смягчили и для других фигурантов дела - Олега Ивановского, Ильи Прокопьева, которые обвиняются в получении взяток в особо крупном размере, а также Александра Советникова, который обвиняется в даче взяток. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

- Суд пришел к выводу, что на сегодняшний день обстоятельства, на основании которых каждый из обвиняемых был заключен под стражу, не могут быть признаны достаточными для дальнейшего продления срока содержания под стражей. Суду не представлено доказательств, что обвиняемые пытались каким-либо образом повлиять на ход расследования, либо которые свидетельствовали бы о намерении обвиняемых скрыться. При принятии решения суд также учел стадию расследования и данные о личностях обвиняемых, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь у Татьяны Черемных и других участников уголовного дела есть запрет определенных действий. Без разрешения они не могут покидать свое место жительства, уезжать за пределы города, общаться с соучастниками, а также обсуждать детали уголовного дела с кем-либо.

Напомним что, по версии следствия, с февраля по май 2023 года подозреваемые, в том числе и Татьяна Черемных, получали деньги от частных предпринимателей за общее покровительство по службе.

Возглавила департамент транспорта Татьяна Черемных в марте 2022 года, а уже через год, 24 мая 2023 года, она была уволена.