В Ярославле на стройке полиция обнаружила 17 иностранцев Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле полиция во время проверки на стройке по Фрунзенском районе, обнаружила там среди рабочих – 17 мигрантов, которые трудились и находились в стране незаконно. Среди них – мужчины от 27 до 60 лет.

Все они были доставлены в отделении полиции. Правоохранительные органы составили 10 протоколов по статье «Осуществление трудовой деятельности без патента», 5 протоколов по статье «Нарушение правил въезда в РФ» и 7 протоколов по статье «Нарушение режима пребывания (проживания) в РФ».

- В отношении 7 задержанных принято решение об административном выдворении за пределы РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Также полицейскими устанавливается лицо, привлекшее к осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан без разрешительных документов на территории региона, с целью привлечения его к административной ответственности, по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».