В Заволжском районе Ярославля горела квартира в жилом доме

Клубы дыма валили из окон седьмого этажа. ФОТО: скриншот видео группы "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 21 августа, примерно в 11 часов в доме №37 на улице Серго Орджоникидзе загорелась квартира. Клубы дыма валили из окон седьмого этажа. В течение получаса спасателям удалось потушить огонь. К счастью, никто не пострадал.

- Время сообщения 11:09, было задействовано пять единиц техники и 26 человек личного состава. Происходило горение мебели на площади 15 квадратных метров. Ликвидация в 11:30. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.