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НовостиОбщество21 августа 2023 12:07

В Ярославле у автобуса №162 появилась дополнительная остановка

С 21 августа на маршрут введена остановка «Крестобогородская»
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле у автобуса №162 появилась дополнительная остановка

В Ярославле у автобуса №162 появилась дополнительная остановка

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле с 21 августа у автобуса №162 появилась дополнительная остановка. Теперь транспорт, выполняя рейсы по маршруту «Ярославль – Ильинское-Урусово» в прямом и обратном направлениях будет делать остановку «Крестобогородская».

– Изменения внесены по просьбам пассажиров, – сообщил и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Мурат Баснукаев. – Включение дополнительного остановочного пункта в межмуниципальный маршрут поможет существенно улучшить транспортную доступность.