В Ярославле у автобуса №162 появилась дополнительная остановка Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле с 21 августа у автобуса №162 появилась дополнительная остановка. Теперь транспорт, выполняя рейсы по маршруту «Ярославль – Ильинское-Урусово» в прямом и обратном направлениях будет делать остановку «Крестобогородская».

– Изменения внесены по просьбам пассажиров, – сообщил и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Мурат Баснукаев. – Включение дополнительного остановочного пункта в межмуниципальный маршрут поможет существенно улучшить транспортную доступность.