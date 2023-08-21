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НовостиОбщество21 августа 2023 10:42

В Ярославле 1 сентября ограничат парковку и стоянку около школ

Ограничение будет действовать с вечера 31 августа
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле 1 сентября ограничат парковку и стоянку около школ

В Ярославле 1 сентября ограничат парковку и стоянку около школ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ярославле 1 сентября ограничат парковку и стоянку около школ. Об этом сообщили в мэрии города. Ограничение будет действовать в День знаний до окончания всех праздничных мероприятий – примерно до 14 часов.

- В районе общеобразовательных учреждений (школ) с 19 часов 31 августа до 14 часов 1 сентября (до окончания мероприятий) вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - отметили в мэрии Ярославля.