В Ярославле 1 сентября ограничат парковку и стоянку около школ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ярославле 1 сентября ограничат парковку и стоянку около школ. Об этом сообщили в мэрии города. Ограничение будет действовать в День знаний до окончания всех праздничных мероприятий – примерно до 14 часов.

- В районе общеобразовательных учреждений (школ) с 19 часов 31 августа до 14 часов 1 сентября (до окончания мероприятий) вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - отметили в мэрии Ярославля.