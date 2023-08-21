В Гаврилов-Яме начался суд по делу экс-директора ярославского депздрава

В Гаврилов-Яме начался суд по делу бывшего директора ярославского депздрава.ь ФОТО: пресс-служба Ярославского областного суда

В Гаврилов-Яме сегодня, 21 августа, начался суд по делу бывшего директора ярославского департамента здравоохранения Оксаны Пиклун. Она обвиняется в присвоении чужого имущества в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения.

Будучи врио главврача в центральной больнице Гаврилов-Яма - с июля 2020 года по ноябрь 2021 года – Оксана Пиклун издавала приказы, согласно которым, к зарплате ей начислялись дополнительные выплаты.

- В результате действий подсудимой учреждению здравоохранения причинен материальный ущерб в размере свыше 1,1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.