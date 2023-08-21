В Рыбинске 22 августа отметят День российского флага Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске 22 августа отметят День российского флага. В город запланирована масштабная праздничная программа. Мероприятия пройдет на балюстраде в Волжском парке.

Рассказываем, что можно посмотреть и куда сходить:

- в 18 часов — мастер-классы, парад бело-сине-красных сердец, библиодесант, игротека, аквагрим;

- с 18 до 18:30 – поэтический вечер «Литературный причал» от Союза молодых литераторов;

- с 18 до 20 часов – выставка ретроавтомобилей и детской педальной техники от ретроклуба «Мотор»;

- с 18:30 до 19:30 — молодежный городской пикник от местного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых»;

- с 19 до 19:20 — флешмоб «Под флагом России» от молодежного центра «Максимум»;

- с 19:30 до 20:30 — музыкальный спектакль «Тот, который не стрелял» (по произведениям Владимира Высоцкого) от Хорошего театра;

- с 20:30 до 22 часов – фильм под открытым небом — «Легенда Орленка».